Odbor DZ za končanje pritiskov na uredniško avtonomijo na RTVS

Ljubljana, 22. junija - Odbor DZ za kulturo je pozval vodstvo RTV Slovenija, da dosledno zagotavlja ustavno pravico do obveščenosti. Nemudoma naj tudi preneha izvajati pritisk na uredniško neodvisnost in institucionalno avtonomijo zavoda ter spet vzpostavi pogoje za neodvisno delo novinarjev. Hkrati naj preneha z diskreditacijami zaposlenih in pritiskih nanje, so pozvali.