Ljubljana, 22. junija - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec bosta danes ob 9.50 v veliki sejni sobi ministrstva za zdravje na Štefanovi ulici 5 dala izjavo za javnost po sestanku na temo dolgotrajne oskrbe, so sporočili z ministrstva za zdravje.