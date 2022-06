V torek zaradi poškodovanega plinovoda izpad proizvodnje v več podjetjih Mežiške doline

Prevalje, 22. junija - Med gradbenimi deli je v torek na Prevaljah upravljavec delovnega stroja z žlico poškodoval cev plinovoda. Prišlo je do uhajanja plina in zaradi tega do izpada proizvodnje v več podjetjih v Mežiški dolini, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje. Napako so dežurni delavci Petrola že odpravili, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil.