Na Hrvaškem že več kot 20.000 beguncev iz Ukrajine

Zagreb, 22. junija - Hrvaška je ob začetku vojne v Ukrajini sporočila, da lahko sprejme do 20.000 ukrajinskih beguncev. V ponedeljek je to številko presegla in do danes jih je v državo prišlo skupno 20.068, kažejo podatki državne spletne platforme Hrvatska za Ukrajinu. Novih beguncev sicer ne nameravajo zavračati.