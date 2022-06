Pia Babnik in Ana Belac na prvenstvu PGA za dvojni nagradni sklad

Washington, 22. junija - Nelly Korda, branilka naslova na prvenstvu PGA v golfu ter njene izzivalke, med katerimi sta tudi najboljša Slovenki Pia Babnik in Ana Belac, se bodo ta teden borile za devet milijonov dolarjev. Kot so danes sporočili organizatorji tretjega majorja sezone, so s tem podvojili nagradni sklad glede na prejšnjo izvedbo.