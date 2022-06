Strošek olimpijskih iger v Tokiu še enkrat večji od predvidenega

Tokio, 22. junija - Lanske olimpijske igre Tokio 2020, ki so jih zaradi pandemije covida-19 preložili za leto dni, so stale še enkrat več, kot so organizatorji predvidevali ob kandidaturi leta 2013, so v torek potrdili v organizacijskem odboru iger. Skupni strošek iger je bil na koncu kar dobrih deset milijard evrov.