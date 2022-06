Slovenski košarkarji na SP doživeli še drugi poraz

Antwerpen, 22. junija - Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu uvodni dan doživela dva poraza. Sprva so bili gostitelji od Slovencev boljši z 21:16, nato pa so Jure Ličen, Jakob Strel, Adrian Hirschmann in Gašper Jordan Rojko izgubili še proti izbrani vrsti ZDA. Američani so zmagali z 22:9.