Na slovesnosti ob 30-letnici ustavnega sodišča razpravljali tudi o diskrecijski pravici sodnikov

Brdo pri Kranju, 21. junija - Na slovesnosti ob 30-letnici ustavnega sodišča so nekateri vidni pravni strokovnjaki predstavili stališča glede diskrecijske pravice, ob kateri bi ustavni sodniki avtonomno odločali, katere pritožbe bodo vsebinsko obravnavali. Spregovorili so tudi o obsegu pritožb, spolni neuravnoteženosti med ustavnimi sodniki in ugledu ustavnega sodišča.