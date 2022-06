Okoljske nevladne organizacije s Kumrom in Brežanom o zelenem prehodu

Ljubljana, 21. junija - Okoljske nevladne organizacije so danes z ministroma za infrastrukturo ter okolje in prostor Bojanom Kumrom in Urošem Brežanom izvedle razpravo o zelenem prehodu. Predstavnike nevladnih organizacij je predvsem zanimalo, kakšne načrte in poglede imata ministra na strategijo opuščanja premoga, grajenje hidroelektrarn in krepitev javnega prometa.