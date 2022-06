V naselju Cerovec pri Šmarju skoraj v celoti pogorel gospodarski objekt

Šmarje pri Jelšah, 21. junija - V naselju Cerovec pri Šmarju je okoli 16. ure zagorel gospodarski objekt velikosti 20 krat 14 metrov. Prostovoljni gasilci okoliških društev so požar omejili in zavarovali sosednje objekte. Gospodarski objekt je skoraj v celoti pogorel, živino so iz objekta rešili domačini že pred prihodom gasilcev, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.