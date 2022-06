Skupina Fortenova lani z dobičkom

Zagreb, 21. junija - Hrvaška skupina Fortenova je lani ustvarila 31,4 milijarde kun (4,2 milijarde evrov) prihodkov in 523 milijonov kun (70 milijonov evrov) čistega dobička. Glavni dejavnik uspešnosti je dejstvo, da je Mercator od maja lani konsolidiran v rezultate Fortenova grupe, so navedli in dodali, da so se pozitivni trendi nadaljevali tudi letos.