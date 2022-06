Senat ljubljanske univerze sprejel pravilnik o podeljevanju nagrad za doktorsko delo

Ljubljana, 21. junija - Senat Univerze v Ljubljani je na današnji seji med drugim sprejel pravilnik o podeljevanju nagrad dr. Ane Mayer Kansky za odmevno doktorsko delo, dal soglasje k pravilniku o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti za elektrotehniko in sprejel učna načrta kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.