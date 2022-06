Vreme: Zvečer in ponoči še posamezne močnejše nevihte

Ljubljana, 21. junija - Zvečer in ponoči bodo še nastale posamezne močnejše nevihte. Proti jutru se bo ozračje umirilo, deloma se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes pozno popoldne in zvečer so možne močnejše nevihte z nalivi, močnejšimi sunki vetra in točo.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj neviht. V petek bo sončno, nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in osrednjim Balkanom. K nam od zahoda doteka nekoliko bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bodo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas še nastajale nevihte. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek.