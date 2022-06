DUTB za MLM aktivno išče alternativne rešitve

Ljubljana/Maribor, 21. junija - DUTB po spodletelem poskusu za prodajo 100-odstotnega deleža MLM in terjatev v višini devet milijonov evrov do te družbe naprej aktivno išče alternativne rešitve. "V tej fazi potekajo pogovori z domačimi in tujimi strateškimi investitorji s ciljem ohraniti vsaj raven obstoječe proizvodnje in števila zaposlenih," so danes sporočili iz DUTB.