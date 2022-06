Petrolove delnice na Ljubljanski borzi danes izgubile štiri odstotke

Ljubljana, 21. junija - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil en odstotek. Indeks so navzdol potisnile predvsem Petrolove delnice, ki so se pocenile za štiri odstotke. Borzni posredniki so skupaj opravili za 2,24 milijona evrov prometa. Najprometnejše so bile Krkine in Petrolove delnice, vsake so prispevale več kot 550.000 evrov.