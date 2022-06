V Avstriji 831 kulturnih projektov prejelo pomoč v času pandemije, vredno 20 milijonov evrov

Dunaj, 23. junija - Avstrijsko ministrstvo za kulturo je umetniški in kulturni sceni namenilo 20 milijonov evrov pomoči v času pandemije covida-19 v okviru svežnja, ki so ga poimenovali Nov začetek kulture. Projekt so zagnali maja lani kot del ukrepov za okrevanje po pandemiji. Skoraj polovica projektov, ki so prejeli pomoč, je iz avstrijske prestolnice Dunaj.