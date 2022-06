Evropsko računsko sodišče: Naložbe za razvoj podeželja bi morale biti trajne

Bruselj, 22. junija - Evropska komisija je od leta 2007 za diverzifikacijo in izboljšanje infrastrukture na podeželju porabila več kot 25 milijard evrov sredstev. Uspešnost ukrepov po članicah in sektorjih se je zelo razlikovala, je ugotovilo Evropsko računsko sodišče in ocenilo, da bi morali biti projekti, ki jih financira EU, trajni.