Še dober teden čas za unovčenje turističnega bona in bona 21

Ljubljana, 21. junija - Prihodnji četrtek, 30. junija, se bo iztekla veljavnost turističnih bonov in bonov 21. Na Finančni upravi RS (Furs) ob tem opozarjajo, da se v primeru, da bodo nočitve opravljene v času pred in po tem presečnem datumu, z boni lahko plača le del letovanja do 30. junija, preostali znesek se z drugimi plačilnimi sredstvi.