Prvi mož ExxonMobila posvaril pred dolgotrajnimi pretresi na naftnem trgu

Doha, 21. junija - Potrošniki se morajo pripraviti na to, da bi lahko pretresi na naftnem trgu zaradi premalo investicij in pandemije trajali do pet let, je danes opozoril prvi mož ameriškega velikana ExxonMobil Darren Woods. Kot je dejal ob predstavitvi ExxonMobila kot četrtega partnerja projekta Qatar Energy, so pred nami številne neznanke.