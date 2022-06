Jeseniški hokej na najvišji ravni spet pod eno streho

Jesenice, 21. junija - Hokejski delavci na Jesenicah so končno našli skupni jezik. Prav danes so predstavniki HDD Sij Acroni Jesenic in HD Hidrie Jesenic potrdili, da bodo v novi sezoni nastopili s skupnima ekipama v članski konkurenci. Najvišja raven tekmovanja bo tudi v novi sezoni nastop v alpski ligi.