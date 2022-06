Predstavitev nove knjige spominov kardinala Franca Rodeta Vse je dar

Ljubljana, 21. junija - V ljubljanski nadškofiji so predstavili novo knjigo spominov in avtobiografijo tretjega slovenskega kardinala Franca Rodeta z naslovom Vse je dar. Knjiga je izšla na dan kardinalove 25. obletnice škofovskega posvečenja in na 716 straneh z več kot 1600 osebnimi imeni predstavlja dokument časa, zgodovine in kardinalovega cerkvenega delovanja.