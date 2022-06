Slovenska grafična razstava Sodobno = sveže tudi na gostovanju v Srbiji

Niš, 22. junija - Razstava Mednarodnega grafičnega likovnega centra Sodobno = sveže poslej gostuje v Srbiji. Do 10. julija je pregled grafične produkcije slovenskih umetnikov različnih generacij na ogled v niški Galeriji sodobne likovne umetnosti, od koder se bo razstava preselila še v Valjevo in Čačak, kjer bo na ogled do konca septembra.