Potrošniške cene v EU lani najvišje na Danskem in Irskem, najnižje v Romuniji in Bolgariji

Luxembourg, 21. junija - Potrošniške cene za blago in storitve so se lani v državah EU močno razlikovale. Najvišje cene sta imeli Danska in Irska, 140 odstotkov povprečja EU, medtem ko so bile najnižje na Poljskem (60 odstotkov) ter v Romuniji in Bolgariji (obe 56 odstotkov). Slovenija je bila v krogu držav, kjer so se cene gibale med 80 in 100 odstotki povprečja.