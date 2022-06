Najpomembnejši industrijski izdelki v Sloveniji lani vozila, prikolice in polprikolice

Ljubljana, 26. junija - Slovenska podjetja so lani prodala za 27,7 milijarde evrov industrijskih proizvodov in storitev, so ta teden objavili na statističnem uradu. Od tega je 3,2 milijarde evrov odpadlo na prodajo motornih vozil, prikolic in polprikolic, ki so bili tako največja posamična skupina izdelkov v državi. Tri četrtine izdelkov je bilo prodanih v tujino.