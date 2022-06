Na Hrvaškem veliko povpraševanje po delavcih iz BiH

Sarajevo, 21. junija - Hrvaška je ob pomanjkanju delavcev v zadnjem času izdala precej delovnih dovoljenj državljanom Bosne in Hercegovine. Od začetka leta do konca maja je izdala več kot 16.000 dovoljenj za bivanje in delo. Največje povpraševanje na trgu dela je po delavcih iz turističnega sektorja, piše bosanski časnik Dnevni avaz.