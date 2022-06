Poslovni liderji 2023 Blaž Brodnjak, Enzo Smrekar, Aleša Mižigoj in Ana Petrič

Ljubljana, 21. junija - Mladi predstavniki ameriške gospodarske zbornice AmCham Slovenija so v okviru izbora poslovnega liderja in liderke leta 2023 na zmagovalni oder poslovnega liderstva postavili Blaža Brodnjaka, Enza Smrekarja, Alešo Mižigoj in Ano Petrič, pri izboru pa je pomembno vlogo igral njihov prispevek k povezanosti področij za razvoj družbe.