V Rogaški Slatini končan prvi mednarodni filmski festival športnega filma

Rogaška Slatina, 21. junija - V Rogaški Slatini so v nedeljo končali prvi mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji. Ob tem so podelili več nagrad: za najboljši dokumentarni dolgometražni in kratkometražni film, najboljši celovečerni film, nagrado organizatorjev, nagrado mladih in nagrado za najboljši promocijski film.