Oslabljeni Slovenci morali priznati premoč tulipanom

Quezon City, 21. junija - Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco se drugi turnir lige narodov v Quezon Cityju na Filipinih ni začel, kot so si želeli. Močno oslabljeni, večer pred prvo tekmo so ostali brez s covidom okuženih korektorja Tončka Šterna in libera Janija Kovačiča, niso bili kos reprezentanci Nizozemske, ki je tekmo dobila s 3:0 (17, 20, 24).