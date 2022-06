Kranjska občina in ministrstvo v sanacijo odlagališča v Lazah

Kranj, 21. junija - Mestna občina Kranj in okoljsko ministrstvo sta se dogovorila o sodelovanju pri sanaciji starega nedovoljenega odlagališča nad industrijsko cono Laze v Stražišču. Občina bo uredila prostorske dokumente, ministrstvo pa bo izvedlo in financiralo prehodne raziskave terena ter pripravilo program ukrepov za sanacijo, če bodo izsledki to narekovali.