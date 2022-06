Celjski mestni svetniki sprejeli odlok o spremembi letošnjega proračuna

Celje, 21. junija - Celjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli odlok o spremembi letošnjega proračuna. Kot je na seji povedala vodja sektorja za finance na celjski občini Natalija Črepinšek, se tako celjsko podjetje ZPO za izvedbo energetske sanacije drsališča v mestnem parku lahko zadolži do največ 750.000 evrov z dobo vračanja petih let.