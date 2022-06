Domžale, 21. junija - Na območju Mengša so domžalski policisti na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in v prostoru, prirejenem za gojenje konoplje, odkrili 24 rastlin in okoli 32 kilogramov posušene konoplje. Osumljencu so zasegli opremo za pridelavo rastline, preiskovalni sodnik pa mu je odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.