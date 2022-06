Vreme: Danes sončno in vroče

Ljubljana, 21. junija - Danes bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo nastala kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek. Najverjetnejše bodo v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj neviht. V petek bo sončno, nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta se zadržuje nad vzhodnimi Alpami in osrednjim Balkanom. K nam od zahoda doteka nekoliko bolj vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas nastalo nekaj neviht.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na četrtek.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, v sredo pa zmerno obremenilen. V zahodni, osrednji in južni Sloveniji bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev..