Muratov Nobelovo nagrado na dražbi prodal za skoraj sto milijonov evrov

New York, 21. junija - Nobelov nagrajenec za mir in odgovorni urednik ruskega liberalnega časnika Nova Gazeta Dmitri Muratov je v ponedeljek na dražbi v New Yorku za Nobelovo nagrado iztržil približno 98 milijonov evrov. Celoten izkupiček bo namenjen Unicefu za pomoč begunskim otrokom iz Ukrajine.