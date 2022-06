Tampa se je z visoko zmago vrnila v igro

Tampa, 21. junija - Hokejisti Tampa Bay Lightning so tretjo tekmo finala severnoameriške lige NHL proti Colorado Avalanche na domačem ledu dobili s 6:2 in se po uvodnih dveh porazih v dvoboju vrnili v boj za Stanleyjev pokal. V boju na štiri zmage so branilci naslova zaostanek za tekmecem znižali na 1:2. Četrta tekma bo prav tako na Floridi.