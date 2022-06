DZ danes o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o vladi

Ljubljana, 21. junija - Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o predlogu SDS za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu sprememb zakona o vladi, s katerim so stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagale reorganizacijo vlade s spremenjenimi pristojnostmi in tremi dodatnimi resorji. Odbor DZ je predlog za referendum v ponedeljek ocenil kot neprimeren.