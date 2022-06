Izraelska koalicija napovedala predlog za razpustitev parlamenta

Tel Aviv, 20. junija - Voditelji izraelske vladajoče koalicije so danes sporočili, da nameravajo prihodnji teden podati predlog za razpustitev parlamenta, ki bi v primeru potrditve privedel do novih volitev. S tem so prehiteli opozicijo, ki je prav tako napovedala, da bo v sredo predložila svoj predlog za razpustitev parlamenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.