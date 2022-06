Pogonska goriva odslej dražja

Ljubljana, 21. junija - Po državi so od danes dražja pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest je cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva omejena, in sicer na 1,755 oz. 1,848 evra za liter. Bencin je tako dražji za 19,5 centa oz. 12,5 odstotka, dizel pa za 18 centov oz. 10,8 odstotka. Drugod cene določajo trgovci sami.