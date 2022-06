Evropske borze z rastjo; nafta cenejša, evro krepkejši

London/Frankfurt/Pariz, 20. junija - Pomembnejše borze v Evropi so trgovalni teden začele z rastjo, medtem ko so bila gibanja na azijskih borzah neenotna, v ZDA pa so borze zaprte. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na stran potisnili strah pred pred recesijo in politično negotovostjo v Franciji po parlamentarnih volitvah. Nafta se je pocenila, evro okrepil.