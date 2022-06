Okuženih s koronavirusom po oceni Logarjeve v populaciji približno trikrat več, kot kažejo uradni podatki

Ljubljana, 20. junija - V Sloveniji po razmeroma umirjenem epidemičnem stanju v maju in začetku junija število dnevno potrjenih okužb s koronavirusom nekoliko narašča. Infektologinja Mateja Logar ocenjuje, da se vsak dan okuži od tri do štirikrat več posameznikov, kot zaradi manjšega obsega testiranja kažejo uradni podatki, zato predlaga povečanje dostopa do testiranja.