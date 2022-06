Zaključek sojenja doktorju Oskarju, izrek sodbe v četrtek

Nova Gorica, 20. junija - Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici so z zaključnimi besedami zagovornika in obtoženca danes zaključili glavno obravnavo zoper Franja Keleminovića, znanega tudi kot doktor Oskar, obtoženega kaznivih dejanj mazaštva in oderuštva. Izrek sodbe je predsednik sodnega senata Igor Majnik napovedal za četrtek.