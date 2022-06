Poslanska skupina Svoboda: Predlog novele zakona o nalezljivih boleznih preprečuje samovoljo vlad v primerih epidemij

Ljubljana, 20. junija - V poslanski skupini Svoboda po vložitvi predloga novele zakona o nalezljivih boleznih in "zlonamernih interpretacijah", ki so ob tem zaokrožile, poudarjajo, da želijo z novelo preprečiti preprečiti samovoljo vlad v primerih epidemij. Nikakor pa to ne pomeni uvedbe obveznega cepljenja ali dodatnega zapiranja šol, pojasnjujejo med drugim.