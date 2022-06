Vreme: Ponoči možnost nastajanja posameznih neviht

Ljubljana, 20. junija - Zvečer in v prvem delu noči bodo v severni in severovzhodni Sloveniji posamezne nevihte, nato se bo vreme umirilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek zjutraj bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 20 stopinj Celzija. V torek bo na zahodu precej jasno, drugod bo prehodno nekaj več oblačnosti. Popoldne ali zvečer bo nastala kakšna nevihta. V zahodni polovici Slovenije bo pihal jugozahodnik, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes proti večeru in v prvem delu noči bo predvsem na severovzhodu možna kakšna močna nevihta z nalivom, močnimi vetrovnimi sunki in tudi točo.

Obeti: V sredo in četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Vroče bo, popoldne bo nastalo nekaj neviht.

Vremenska slika: Nad jugozahodno, srednjo in vzhodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka z vremensko fronto, ki se pomika proti vzhodu in bo zvečer oplazila tudi naše kraje. V višinah priteka k nam od zahoda suh in precej topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno in vroče bo. Proti večeru bo predvsem v krajih severno in vzhodno od nas nastalo nekaj neviht.