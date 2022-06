Razvojna agencija Sotla v čezmejnem projektu CRO-SI-SAFE

Rogatec, 20. junija - Razvojna agencija Sotla začenja sodelovanje v čezmejnem projektu Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. V okviru projekta bodo izobraževali z namenom dviga ozaveščenosti različnih ciljnih skupin, kako ravnati med in po množičnih nesrečah.