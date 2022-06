Na najdaljši dan v letu 12 slovenskih mest in Slovenska Istra v ritmih glasbe

Ljubljana, 21. junija - Prvi poletni dan, 21. junij, ko je dan najdaljši in noč najkrajša, je svetovni dan glasbe. Praznik glasbe bo letos potekal kar v 12 slovenskih mestih in na območju Slovenske Istre. Različni glasbeni ritmi se bodo slišali še vse od Ljubljane do Maribora, Nove Gorice, Murske Sobote, Ptuja, Celja, Črnomlja, Kranja, Postojne, Tolmina in Železnikov.