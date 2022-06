Kolesarji v Novem mestu in Mariboru še za državne naslove

pripravil Aljoša Žvirc

Novo mesto/Maribor, 21. junija - Slovenski kolesarji in kolesarke se bodo v četrtek v Novem mestu in v nedeljo v Mariboru borili za državne naslove. V vožnji na čas bosta v članski konkurenci zmagi branila Jan Tratnik in Eugenia Bujak, slednja pa bo v nedeljo skušala ponoviti še lansko zmago na cestni dirki, medtem ko bo rekordni tretji naslov med člani zasledoval Matej Mohorič.