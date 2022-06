Neapelj, 20. junija - Nekdanji manager formule 1 Flavio Briatore je dodobra razburil peke pic in lastnike picerij v Neaplju. Še naprej vlaga v luksuzne restavracije in z neverjetnimi cenami do 65 evrov razburja konkurenco, poroča nemška tiskovna agencija dpa.