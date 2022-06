Vstopamo v koledarsko poletje

Ljubljana, 21. junija - Pred nami je najdaljši dan leta, Sončev obrat ali poletni solsticij. To je tudi prvi dan koledarskega poletja, ki se bo sklenilo 23. septembra z jesenskim enakonočjem. V poletje vstopamo v času prvega letošnjega vročinskega vala s temperaturami pri nas v tem tednu do nekaj nad 30 stopinjami Celzija in vsakodnevno možnostjo neviht.