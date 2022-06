RKS do zdaj v Sloveniji tako ali drugače pomagal 2900 ukrajinskim beguncem

Novo mesto, 20. junija - V Rdečem križu Slovenije (RKS) so ob svetovnem dnevu beguncev pripravili pregled aktivnosti pri pomoči beguncem iz Ukrajine. Do zdaj so v Sloveniji pomagali več kot 2900 beguncem, od katerih je bila tretjina otrok, slabi dve tretjini pa žensk, starejših od 15 let.