Ob vročih dnevih ključnega pomena tudi varovanje zdravja živali

Ljubljana, 20. junija - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob povišanih temperaturah ozračja poziva k ustrezni skrbi za živali. Skrbniki morajo živalim zagotavljati pogoje, v katerih lahko prenašajo visoke temperature. Med ključnimi ukrepi so zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev prevoza živali na zgodnje jutranje ure ali ponoči.