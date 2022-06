Žohar Čretnikova: Odločitev sveta o premiku sedeža NLZOH v Ljubljano nepremišljena in škodljiva

Maribor, 20. junija - Direktorica NLZOH Tjaša Žohar Čretnik je petkov sklep sveta zavoda, da sedež NLZOH premestijo iz Maribora v Ljubljano, označila za nepremišljen in škodljiv. Na premierja, ministra za zdravje in župana Maribora sta s predstavnico zaposlenih v svetu zavoda naslovili pisma, v katerih sta do odločitve kritični.